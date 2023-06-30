خطأ من بيربوك: طريق جنوب إفريقيا إلى الحرية بمثابة (لحم الخنزير المقدد)

ارتكبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خطأ "إملائيا" فادحا خلال كلمتها في جنوب إفريقيا، جعلها تخلط ما بين كلمتي "منارة" Beacon و"لحم الخنزير المقدد" Bacon.

لفتت صحيفة "بيلد" الألمانية الانتباه إلى هذا الخطأ، حيث نقلت كلمات الوزيرة بصيغتها المعدلة: "إن طريق جنوب إفريقيا إلى الحرية كان بمثابة (لحم الخنزير المقدد) للأمل، يلهم الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم".

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ولم يمر ذلك التصريح دون سخرية من جانب المستخدمين على موقع "تويتر"، حيث قال أحد المعلقين مازحا: "لقد طلبت للتو لحم الخنزير المقدد من ماكدونالدز"، وتابع آخر: "خنزير الأمل.. حسنا". وعلق آخر: "إن كل ما يتطلبه الأمر هو قراءة النص بشكل صحيح، ترى هل نطلب الكثير؟".

وقال مستخدم آخر: "المنارة لا يمكن أن تصبح لحم خنزير مقدد.. ولكن، ما الفرق؟".

وخلص البعض الآخر إلى أن هذا دليل على أن بيربوك لا تكتب خطاباتها بنفسها.

في الوقت نفسه، وكما أشارت "بيلد"، لم يرغب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في البداية بمقابلة وزيرة الخارجية الألمانية، لعدم كفاية خبرتها في بريتوريا.

يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي العام من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

المصدر: نوفوستي