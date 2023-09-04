المجلس العسكري في النيجر يفتح المجال الجوي أمام الرحلات المدنية والتجارية

فتح المجلس العسكري في النيجر اليوم الاثنين، المجال الجوي أمام الرحلات المدنية والتجارية، حسب ما أفادت به بوابة ActuNiger.

ونقلت البوابة مقتطفا من إخطار المجلس العسكري أن "المجال الجوي لجمهورية النيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الدولية والمحلية".

وأوضح الإخطار أن هذا القرار لا ينطبق على الرحلات الجوية العسكرية وغيرها من الرحلات الخاصة.

وتم إغلاق المجال الجوي للنيجر في 6 أغسطس وفي وقت سابق، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في النيجر، لويز أوبين، إن قرار حكومة المتمردين النيجر، إغلاق المجال الجوي للبلاد يعقد عملية تسليم المساعدات الإنسانية.

وفي نهاية يوليوأعلن جيش النيجر إقالة الرئيس محمد بازوم من السلطة وتشكيل "المجلس الوطني للدفاع عن الوطن".

ودان معظم الزعماء الغربيين والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) هذه الخطوة واعتبرتها انقلابا على السلطات الشرعية.

وفي بداية أغسطس، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي عقد في أبوجا، نيجيريا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.

المصدر: نوفوستي