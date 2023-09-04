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زاخاروفا تؤيد دعوة نيكي هايلي لإخضاع مرشحي المناصب العليا لاختبارات عقلية

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زاخاروفا تؤيد دعوة نيكي هايلي لإخضاع مرشحي المناصب العليا لاختبارات عقلية
RT
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا والمبعوثة الأممية السابقة ومرشحة الرئاسة الأمريكية نيكي هايلي (صور أرشيفية)
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أيدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اقتراح مرشحة الرئاسة الأمريكية نيكي هايلي إخضاع المرشحين للمناصب العليا في بلادها لاختبار قدراتهم العقلية، وفي مقدمتهم هايلي نفسها.

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وكتبت زاخاروفا على تطبيق "تليغرام": "اقترحت المبعوثة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة والمرشحة الرئاسية نيكي هايلي إجراء اختبارات للقدرات العقلية للمرشحين للمناصب رفيعة المستوى".

أعتقد أنه من المنطقي إجراء الاختبار الأول على نيكي هيلي نفسها، لاسيما بعد تصريحها المجنون بأن الكرملين قتل مبعوث روسيا للأمم المتحدة فيتالي تشوركين. مبادرة هيلي جاءت في الوقت المناسب".

وكانت هيلي قد زعمت في أغسطس الماضي أن "فلاديمير بوتين هو من قتل فيتالي تشوركين المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة"، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية في الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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