كنعاني: طهران تحاول تهيئة الظروف لحل المشاكل بين تركيا وسوريا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران تحاول تهيئة ظروف جيدة لحل المشاكل بين تركيا وسوريا، مشددا على أن وحدة أراضي سوريا قضية أساسية.

وقال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "نحاول تهيئة ظروف جيدة لحل المشاكل بين تركيا وسوريا، ونأمل أن تثمر الجهود الحالية عن تحسين العلاقات بين الدولتين. السيادة الوطنية السورية ووحدة أراضي هذا البلد قضية أساسية لنا".

وعن اقتراح خروج القوات التركية من سوريا في إطار الاجتماع الرباعي، أشار كنعاني إلى أن "هذا يخص تركيا وسوريا وإيران تساعد لحل المشكلة" وأن ما يهم إيران "هو احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".

وأضاف: "هناك اختلافات بين الجانبين ونسعى لحلها لاسيما في إطار الحوار الرباعي ومسار أستانا"، مشددا على "ضرورة خروج القوات الأجنبية واستكمال المسار السياسي في سوريا دون تدخل خارجي".

المصدر: RT