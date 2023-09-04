الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين ويعتقل مطلوبين (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الاولى منذ عملية "المنزل والحديقة" في يوليو الماضي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم اعتقال عدد من المطلوبين في جنين، فيما تواصل القوات عمليات البحث عن الأسلحة في المكان.

وقد أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام محيط مخيم جنين.

عاجل| مصادر محلية: الاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية إلى مخيم جنين. pic.twitter.com/MSQ1pdwfB9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 4, 2023

🎥 إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام محيط مخيم جنين. pic.twitter.com/vB6qSkg36f — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) September 4, 2023

وأفادت معلومات بأن صفارات الإنذار دوت في المخيم في أعقاب اكتشاف قوة خاصة وبعدها اقتحمت عدة آليات عسكرية المخيم.

#عاجل|| معلومات أولية: المقاومة الفلسطينية توقع قوة صهيونية خاصة في كمين محكم داخل #جنين..



الجيش يدفع بقوات كبيرة نحو المدينة لإنقاذ جنوده، واشتباكات واسعة تدور في هذه اللحظات.. pic.twitter.com/APEULqexC9 — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) September 4, 2023

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مصادر عسكرية، إن الجيش الإسرائيلي إلى المدينة الواقعة في الضفة الغربية لإجراء اعتقالات بناء على معلومات استخباراتية تم جمعها بدلا من تنفيذ عملية اعتقال واسعة النطاق.

في وقت سابق ليون، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال 16 فلسطينيا مشتبها بهم في مداهمة ليلية لمدن وقرى الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها في أوائل يوليو، ما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 200 آخرين.

المصدر: RT