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الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين ويعتقل مطلوبين (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين ويعتقل مطلوبين (فيديو)
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الاولى منذ عملية "المنزل والحديقة" في يوليو الماضي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم اعتقال عدد من المطلوبين في جنين، فيما تواصل القوات عمليات البحث عن الأسلحة في المكان.

وقد أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام محيط مخيم جنين.

وأفادت معلومات بأن صفارات الإنذار دوت في المخيم في أعقاب اكتشاف قوة خاصة وبعدها اقتحمت عدة آليات عسكرية المخيم.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مصادر عسكرية، إن الجيش الإسرائيلي إلى المدينة الواقعة في الضفة الغربية لإجراء اعتقالات بناء على معلومات استخباراتية تم جمعها بدلا من تنفيذ عملية اعتقال واسعة النطاق.

في وقت سابق ليون، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال 16 فلسطينيا مشتبها بهم في مداهمة ليلية لمدن وقرى الضفة الغربية. 

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها في أوائل يوليو، ما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 200 آخرين.

المصدر: RT

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