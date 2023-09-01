 
مباشر

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عقابا بطوباس

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عقابا بطوباس
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vyso

قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة عقابا بطوباس في الضفة الغربية المحتلة، حيث قصفت القوات الإسرائيلية منزلا في البلدة وألحقت به أضرارا جسيمة.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية فشلت في اعتقال فلسطيني، تزعم أنه ضالع في إطلاق نار نحو مستوطنين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "استشهاد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (36 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة عقابا بطوباس".

وأصيب أربعة شبان، اثنان منهم بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ودُمر منزل، خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، وصفت حالة أحدهما بالخطرة، وقد توفي لاحقا، والآخر ما بين المتوسطة والخطرة، كما أصيب شابان آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمعدني بكثافة.

المصدر: "عرب48"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا