مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عقابا بطوباس

قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة عقابا بطوباس في الضفة الغربية المحتلة، حيث قصفت القوات الإسرائيلية منزلا في البلدة وألحقت به أضرارا جسيمة.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية فشلت في اعتقال فلسطيني، تزعم أنه ضالع في إطلاق نار نحو مستوطنين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "استشهاد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (36 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة عقابا بطوباس".

وأصيب أربعة شبان، اثنان منهم بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ودُمر منزل، خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، وصفت حالة أحدهما بالخطرة، وقد توفي لاحقا، والآخر ما بين المتوسطة والخطرة، كما أصيب شابان آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمعدني بكثافة.

المصدر: "عرب48"