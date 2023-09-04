الرئيس الأمريكي يعرب عن خيبة أمله من احتمال غياب نظيره الصيني عن قمة مجموعة العشرين

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله إزاء الغياب المرتقب للرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين المقبلة في الهند.

وتحدث بايدن للصحفيين في شاطئ ريهوبوث، وقال إنه يشعر "بخيبة الأمل" بسبب غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في الهند.

وفي مقابلة سابقة مع وكالة "سي إن إن" قال بايدن ردا على سؤال حول اتصالاته المحتملة مع نظيره الصيني، أكد بايدن أنه يتمنى أن يحضر الرئيس شي جين بينغ قمة مجموعة العشرين.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن شي جين بينغ سيغيب عن قمة مجموعة العشرين في الهند، ومن المقرر أن يمثل رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الصين في القمة التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر.

وفي السياق ذاته، سيغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا عن القمة وبناء على تعليماته، سيرأس الوفد الروسي في الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: نوفوستي