إصابة المستشار الألماني أولاف شولتس بكدمات في الوجه

أصيب رئيس الحكومة الألمانية أولاف شولتس بكدمات في الوجه، في أثناء ممارسته الرياضة يوم السبت، مما أدى إلى تعطل وإلغاء المناسبات والمواعيد المسجلة على جدول أعمال يوم الأحد.

ونقلت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" عن رئيس لجنة البوندستاغ للسياسة الخارجية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مايكل روث قوله: "يوم السبت، تعرض المستشار الاتحادي لحادث في أثناء ممارسته الرياضة، وهو ليس على ما يرام، ولسوء الحظ، كان لا بد من إلغاء جميع الأحداث على جدول الأعمال".

ووفقا لروث، زميل شولتس في الحزب، "كان المستشار سيقوم بزيارة مدينة هيرينغن في ولاية هيسن، حيث كان من المفترض أن يلتقي بالسكان المحليين".

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية يوم السبت، إن "شولتس سقط أثناء الركض وأصيب بكدمات في وجهه. ولم يتأثر جدول أعماله للأسبوع المقبل".

وأشارت إلى أنه يعتزم العودة إلى ممارسة عمله يوم الاثنين 4 سبتمبر.

المصدر: RT