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تصريحات زيلينسكي حول الوضع في الجبهة يثير سخرية مستخدمي منصة "إكس"

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تصريحات زيلينسكي حول الوضع في الجبهة يثير سخرية مستخدمي منصة
AP
الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي
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سخر مستخدمو منصة "إكس" (تويتر سابقا) من تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول نجاحات قوات كييف خلال الهجوم المضاد الذي لقي فشلا ذريعا على أرض الواقع.

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وعجت المنصة بانتقادات لاذعة موجهة لزيلينسكي الذي أقحم شعبه في أزمة كبيرة بسبب اطماعه وسوء تقديره، وهذا بعض منها.

كتب أحد المعلقين قائلا: "لم ينتج أي شيء فعلي على أرض الواقع نتيجة الهجوم المضاد، ولن ينتج شيء في المستقبل أيضا".

وأضاف آخر: "زيلينسكي أنت مجرم حرب، ترسل الأوكرانيين إلى موت محقق، ولا توجد كلمات يمكن أن تصف مدى جبنك".

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وعلق آخر ساخرا: "أنت تخطو خطوتين إلى الأمام، ومن ثم تتراجع ثلاثاً إلى الوراء، لذلك من الناحية الفنية، نعم، إن قواتك تتقدم إلى الأمام".

وكتب آخر: "زيلينسكي متى تنوي اللقاء ببوتين لمناقشة مفاوضات السلام؟، أعتذر نسيت أنك داعية حرب، لأنه عندما ينتهي كل شي ستتوقف ثروتك عن النمو.

وخلص آخر، إلى أن قوات كييف تتقدم في الاتجاه الخاطئ.

 

المصدر: نوفوستي 

 

 

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