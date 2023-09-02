مكتب زيلينسكي يطلع ساليفان على احتياجات قوات كييف

أطلع متحدث الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان على احتياجات قوات كييف لمواصلة القتال، وأكد له تشكيل "فرق عمل لتطبيق صيغة كييف للسلام".

وجاء في بيان نشر في موقع الرئيس الأوكراني، اليوم السبت: "أجرى أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في إطار الحوار المستمر مع الحلفاء، مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان. وأبلغ أندريه يرماك محاوره بالوضع في ساحة المعركة بالإضافة واحتياجات الجيش الأوكراني".

وأضاف أن يرماك أطلع ساليفان على تشكيل فرق عمل "لتطبيق صيغة كييف سلام".

المصدر: تاس