RT ترافق انطلاق مشروع الربط السككي بين العراق وإيران (فيديو)

وضع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم السبت حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين العراق وإيران عبر منفذ الشلامجة في محافظة البصرة.

وبحسب معلومات RT فإن اتفاقية الربط موقعة منذ الحكومة السابقة، وهذا المشروع لنقل المسافرين فقط وليس البضائع، ويمكنه تنشيط السياحة الدينية بين البلدين ودول وسط آسيا.

RT

ويوم أمس قالت الحكومة العراقية إن هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط العراق ودول الجوار، حيث تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ".

RT

RT

المصدر: RT