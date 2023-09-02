عسكري أوكراني: روسيا تمتلك 10 أضعاف ذخائر أوكرانيا

اشتكى عسكري أوكراني في حديث لقناة CBS News من أن الذخيرة المتوفرة للقوات الروسية أكثر مما تمتلكه القوات الأوكرانية بعشرة أضعاف.

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وأضاف أن "المشكلة الكبيرة" الأخرى التي تواجهها القوات الأوكرانية هي تفوق القوات الروسية من حيث عدد الطائرات المسيرة، وتابع: "لا يمكنني القول إن روحنا المعنوية عالية".

وكتبت صحيفة Washington Post أن القوات الأوكرانية أطلقت منذ بداية النزاع في أراضيها نحو مليوني قذيفة من عيار 155 مم، مما أدى إلى استنفاد الاحتياطات الغربية تقريبا.

المصدر: RT