بايدن يؤكد أنه ليس قلقا على صحة ماكونيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه غير قلق بشأن قدرة زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أداء وظيفته، بعد يوم واحد من تجمد الأخير خلال حدث عام في كنتاكي.

وأشار بايدن إلى أنه تحدث مع ماكونيل عبر الهاتف، معتبرا أن مشكلات ماكونيل لم تكن غير عادية بالنظر إلى إصابته بارتجاج في الدماغ في وقت سابق من هذا العام.

وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي مخاوف بشأن قدرة ماكونيل على القيام بعمله، قال بايدن: "لا، لا أشعر بذلك".

وعمل بايدن، الذي سيبلغ من العمر 81 عاما في نوفمبر، مع ماكونيل، البالغ من العمر 81 عامًا، لعقود من الزمن، يعود تاريخها إلى الفترة التي قضياها معا في مجلس الشيوخ.

ويوم الأربعاء، تجمد ماكونيل للمرة الثانية خلال أسابيع أثناء حديثه مع الصحفيين، وقال مساعدوه إنه كان مجرد دوار.

المصدر: The Hill