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إنقاذ 40 شخصا إثر حريق في فندق وسط إسطنبول (صور)

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إنقاذ 40 شخصا إثر حريق في فندق وسط إسطنبول (صور)
İHA
اندلاع حريق في فندق وسط إسطنبول
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أجلت الطوارئ التركية نزلاء فندق من خمسة طوابق في منطقة الفاتح وسط إسطنبول، إثر حريق سبّبه تماس كهربائي في الفندق.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الفندق يقع في شارع كلودفارر بمنطقة فاتح بن بيرديرك ماهاليسي، مشيرة إلى أن الحريق اندلع حوالي الساعة 05:00 صباحا. 

إنقاذ 40 شخصا إثر حريق في فندق وسط إسطنبول (صور)

وبسبب الدخان الكثيف، لم يتمكن المقيمون في الفندق من مغادرة غرفهم وهرع رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى مكان الحادث.

إنقاذ 40 شخصا إثر حريق في فندق وسط إسطنبول (صور)

وقام رجال الإطفاء بإجلاء 40 شخصا عبر النوافذ والشرفات، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.

إنقاذ 40 شخصا إثر حريق في فندق وسط إسطنبول (صور)

المصدر: İHA

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