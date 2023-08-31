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إيلون ماسك يعلن عن تحديثات جديدة على منصة "إكس" تشمل المكالمات الصوتية والمرئية

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إيلون ماسك يعلن عن تحديثات جديدة على منصة
AP
إيلون ماسك
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قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، سيجري تعديلا جديدا على التطبيق يمنح مستخدميه خصائص جديدة لم تكن متوفرة في النسخ السابقة.

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وأوضح ماسك، أن هذه التعديلات ستتيح لمستخدمي المنصة إجراء مكالمات صوتية ومرئية على غرار واتس أب وماسينجر، وغيرها من المنصات الرقمية، دون تحديد موعد دقيق لانطلاق هذه الميزات، ومتى ستكون متاحة للمستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أن ماسك لديه تاريخ حافل بالتصريحات حول الميزات والسياسات القادمة التي لم تؤت ثمارها حتى اللحظة.

ومن جهة أخرى أجرت شركة "إكس" تحديثا على سياسات الخصوصية الخاصة بالمنصة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الـ29 من سبتمبر المقبل، حيث من شأن هذه السياسات الجديدة أن تسمح بجمع البيانات البيومترية وتاريخ التوظيف عن المستخدمين والكثير من المعلومات السرية الأخرى.

ويمكن أن تشير البيانات البيومترية إلى بصمات الأصابع والتعرف على بصمة الوجه والعين وغيرها.

 

المصدر: أ ب

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