"الناتو" يحدد الشرط الأهم لانضمام أوكرانيا إلى الحلف

قال ممثل جمهورية التشيك لدى حلف "الناتو"، ياكوب لاندوفسكي، إنه يتوجب على أوكرانيا أن تحدد ضمن أي حدود ستنضم إلى الحلف، مشددا على أن المعيار الأهم هو استقرار هذه الحدود.

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وتلقت وكالة "بلومبيرغ" عن لاندوفسكي، قوله: "يجب أن تنتهي حالة عدم الاستقرار والعداء المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، وفي النهاية أوكرانيا وحدها هي الجهة المخولة والمسؤولة عن تحديد وترسيم هذه الحدود، بشرط أن تكون مستقرة".

وأشار إلى أن أوكرانيا ستتمكن من الانضمام إلى حلف الناتو، عقب انتهاء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أراضيها، واستقرار حدودها، لافتا إلى أن "اتفاقية السلام مع موسكو ليست مدرجة ضمن الشروط اللازمة لعضوية كييف في حلف الناتو".

وأوضح لاندوفسكي أن المعيار الأهم للعضوية سيتمحور حول ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من المساهمة في ضمان أمن الحلف العسكري.

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واعتبر مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، منتصف شهر أغسطس الجاري، أن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

ووفقا له، فقد نوقشت هذه المسألة من قبل قادة الحلف، إلا أنه عاد وتراجع عن تصريحه فيما بعد ووصفه بأنه خطأ.

المصدر: نوفوستي