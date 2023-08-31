الغابون.. لجنة المرحلة الانتقالية تتعهد باحترام التزامات البلاد الداخلية والخارجية

أكدت لجنة المرحلة الانتقالية في الغابون، الخميس، أن ليبرفيل ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية، غداة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا.

وقال أولريك مانفومبي مانفومبي، الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" التي تضم قيادات الجيش، إن الجنرال بريس أوليغي نغيما، الذي عينه منظمو الانقلاب في البلاد رئيسا مؤقتا "يرغب في طمأنة جميع المانحين والشركاء في التنمية إضافة إلى دائني الدولة، بأن جميع الإجراءات ستتخذ لضمان الإيفاء بكافة التزامات بلادنا الداخلية والخارجية".



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وأمر نغويما جميع الأمناء العامين والمكاتب الوزارية والمديرين العامين وجميع المسؤولين ضمان الاستئناف الفعال واستمرارية جميع الخدمات العامة على الفور.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في وقت سابق إن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء الوضع في الغابون وتراقب عن كثب تطور الأحداث هناك.

وأعلنت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الغابونية في وقت سابق في بيان عبر التلفزيون الوطني أنهم وصلوا إلى السلطة وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس قد ألغيت.

المصدر: ا ف ب