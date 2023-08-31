التشيك تعلن عن تزويد كييف بدفعة جديدة من المروحيات الحربية

صرحت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا بأن بلادها تخطط لتزويد كييف بدفعة جديدة من المروحيات الحربية، وتبحث تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16".

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وأعلنت تشيرنوخوفا مؤخرا، أن المروحيات الروسية من طراز "مي-24بي/35" التي يستخدمها الجيش التشيكي تعمل بشكل ممتاز، بالرغم من أن استخدامها استمر لفترة أطول مما كان متوقعا.

وأشارت إلى احتمال استخدام هذه المروحيات في أوكرانيا، في حين ستستبدلها التشيك بمروحيات أمريكية من طراز "UH-1Y Venom" و"AH-1Z Viper".

وأفادت وسائل الإعلام التشيكية بأن التشيك ستشتري 8 مروحيات "UH-1Y Venom" و4 مروحيات "AH-1Z Viper" من الولايات المتحدة بقيمة 660 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تصل هذه المروحيات إلى التشيك قبل نهاية عام 2024.

المصدر: نوفوستي