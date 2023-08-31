 
مباشر

التشيك تعلن عن تزويد كييف بدفعة جديدة من المروحيات الحربية

أخبار العالم

التشيك تعلن عن تزويد كييف بدفعة جديدة من المروحيات الحربية
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vyjf

صرحت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا بأن بلادها تخطط لتزويد كييف بدفعة جديدة من المروحيات الحربية، وتبحث تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16".

إقرأ المزيد
التشيك تسلم أوكرانيا جهاز محاكاة قيادة طائرات
التشيك تسلم أوكرانيا جهاز محاكاة قيادة طائرات "إف-16"

وأعلنت تشيرنوخوفا مؤخرا، أن المروحيات الروسية من طراز "مي-24بي/35" التي يستخدمها الجيش التشيكي تعمل بشكل ممتاز، بالرغم من أن استخدامها استمر لفترة أطول مما كان متوقعا.

وأشارت إلى احتمال استخدام هذه المروحيات في أوكرانيا، في حين ستستبدلها التشيك بمروحيات أمريكية من طراز "UH-1Y Venom" و"AH-1Z Viper". 

وأفادت وسائل الإعلام التشيكية بأن التشيك ستشتري 8 مروحيات "UH-1Y Venom" و4 مروحيات "AH-1Z Viper" من الولايات المتحدة بقيمة 660 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تصل هذه المروحيات إلى التشيك قبل نهاية عام 2024.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا