التشيك تسلم أوكرانيا جهاز محاكاة قيادة طائرات "إف-16"

أعلن مكتب رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف تسلمت جهاز المحاكاة للتدرب على قيادة مقاتلات "إف-16" الأمريكية من جمهورية التشيك.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس أوكرانيا: "اطلع الرئيس على عمل جهاز المحاكاة لتدريب الطيارين، الذي قدمته التشيك إلى أوكرانيا للتدرب على قيادة طائرات "إف-16". من خلال المحاكاة، سيتعرف الطيارون الأوكرانيون على خصائص هذه التقنية المتطورة وقدراتها، وقد جرب زيلينسكي بنفسه تشغيل النظام بشكل عملي".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في 4 أغسطس، أن 8 طيارين أوكرانيين قد اختيروا للمشاركة في برنامج غربي لإعدادهم لقيادة المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-16".

وأعرب زيلينسكي في وقت سابق، عن أمله في أن يبدأ الطيارون الأوكرانيون بالتدرب على قيادة طائرات "إف-16" في شهر أغسطس.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تتلق خطة من الدول الأوروبية لإعداد الطيارين الأوكرانيين للتحليق بمقاتلات "إف-16"، حيث قالوا إن واشنطن تحصل على المعلومات بشأن الدول التي ستشارك في برنامج تدريب الطيارين.

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعتزم نقل مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري، لكنه اعترف أن دخولها ميدان المعركة لن يكون له تأثير في تغيير مسارها.

المصدر: تاس