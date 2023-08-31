صحيفة إيطالية تندد بهجوم كييف على بابا الفاتيكان بعد إشادته بروسيا وعظمتها

نددت صحيفة Il Fatto Quotidiano الإيطالية بهجوم نظام كييف وأقطابه على البابا فرنسيس، الذي أشاد بعظمة روسيا وتاريخها وإرثها الحضاري.

وكتبت دانييلا رانييري، أن الرد السلبي في أوكرانيا على تصريح البابا فرنسيس حول عظمة روسيا، يؤكد على "الروسوفوبيا" الشديد لدى نظام كييف، ويعكس مدى كراهية أوكرانيا لروسيا وبلوغها أسخف حد.

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وأضافت أنه ما دام البابا أحد المؤيدين للسلام في الغرب، فإن كثيرين يعتبرونه حليفا لروسيا وعدوا لأوكرانيا وحلف "الناتو" وأوروبا الخاضعة لإرادة الحلف.

وتابعت: "ما الذي على البابا أن ينصح به الشباب الروس، ألا يستحقوا البلد الذي أنجب الثقافة الأبدية والجمال الذي هو تراث البشرية؟ هل يرفضون تسمية أنفسهم روسا لإيذاء بوتين، وهل عليهم مشاهدة المسلسل التلفزيوني الذي يلعب فيه زيلينسكي دور البطولة؟".

وأكدت أن كل من لا يسيء اليوم إلى الشعب الروسي وتاريخه العظيم يتعرض لانتقادات لاذعة لا يستثنى البابا منها.

وكان البابا فرنسيس قد عقد مؤتمرا عبر الفيديو مع الشباب الكاثوليكي في روسيا قال فيه: "يا أبناء روسيا العظيمة بلد القديسين والحكام، روسيا بطرس الأول والإمبراطورة العظيمة المستنيرة يكاتيرينا الثانية وبلد الثقافة العظيمة والإنسانية، ازرعوا بذور المصالحة ولا تتخلوا عن إرث أجدادكم العظيم".

المصدر: Il Fatto Quotidiano