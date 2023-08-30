مكتب زيلينسكي يتهم بابا الفاتيكان بأنه "أداة للدعاية الروسية"

لم يكد بابا الفاتيكان يتفوه بكلمة "أنتم ورثة روسيا العظيمة" حتى قامت الدنيا ولم تقعد في كييف، واتهم مستشار رئيس مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك البابا بأنه "أداة للدعاية الروسية".

جاء ذلك في وصف بودولياك خطاب بابا الفاتيكان في مقابلة له مع صحيفة Corriere della Sera، حيث تابع أن خطاب البابا "مدمر للإنسانية المعاصرة"، و"تشجيع غير مشروط للإمبريالية وموافقة ضمنية على فكرة العالم الروسي".

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وكان البابا فرنسيس قد عقد مؤتمرا عبر الفيديو مع الشباب الكاثوليكي من روسيا، ودعاهم إلى أن يكونوا "زارعي بذور المصالحة"، وفي كلمته الختامية أشار إلى أنهم "ورثة روسيا العظيمة: روسيا القديسين والحكام، روسيا بطرس الأول ويكاتيرينا الثانية، الإمبراطورية العظيمة، المستنيرة، بلد الثقافة العظيمة والإنسانية العظيمة". وحثهم على عدم التخلي عن هذا الميراث.

وفي وقت سابق، وفي تعليق على الغضب الذي سببه خطاب البابا، والانتقادات الحاجة من السلطات الأوكرانية، قال الكرسي الرسولي إن البابا "لا يمجد منطق الإمبريالية"، فيما قال رئيس الخدمة الصحفية بالفاتيكان، ماتيو بروني، إن البابا "يدعو الشباب إلى الحفاظ على كل ما هو إيجابي في التراث الثقافي والروحي الكبير لروسيا وتعزيزه".

وذكرت السفارة البابوية في كييف أن البابا فرنسيس معارض قوي ومنتقد لأي شكل من أشكال الإمبريالية أو الاستعمار، ومن هذا المنطلق ينبغي تفسير تصريحاته أثناء لقائه مع شباب الكاثوليك الروس.

المصدر: Corriere della Sera