روسيا: مجلس الأمن الدولي لن يبحث العقوبات ضد مالي بعد اليوم

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن مجلس الأمن لن يبحث بعد الآن العقوبات الدولية ضد مالي.

وصرح نيبينزيا بعد استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار فرنسي إماراتي لتمديد العقوبات ضد مالي، بأن مجلس الأمن الدولي لن يبحث العقوبات ضد مالي بعد رفض مشروع قرار روسيا الاتحادية.

وقال في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن: "من المؤسف أنه على الرغم من أننا طالبنا باستمرار باتباع نهج بنّاء والتوصل إلى حل وسط، فإن النص المقترح لا يراعي على الإطلاق شواغل مالي وموقف روسيا الاتحادية".

وأضاف: "نؤكد مع الأسف أن موقف روسيا الاتحادية لم يؤخذ بعين الاعتبار، كما لم يتم اتخاذ أي خطوة موضوعية تجاه مطلب مالي، ولذلك فإن تصويتنا اليوم لم يكن مفاجأة لأحد".

وأعرب نيبينزيا عن أمله بأن يتعامل الأعضاء في مشاريعهم التي سيطرحونها في المستقبل بقدر أعلى من الحكمة والبراغماتية لتجنب المواجهات غير الضرورية في مجلس الأمن.

المصدر: وكالات