روسيا تطالب بتعليق اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات ضد مالي

أفاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تقدمت بطلب لوقف اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على مالي، بغية إجراء مشاورات إضافية.

وأوضح نيبينزيا، أنه قدم خلال الاجتماع مشروعي قرارين بشأن تمديد العقوبات المفروضة ضد مالي، مشيرا إلى أن المقترح الروسي نص على تمديد العقوبات مدة عام واحد فقط، بحيث يكون التمديد الأخير، بينما احتوى المقترح الغربي على نص بتمديد القيود لمدة عام دون ذكر التمديد الأخير.

واقترح نيبينزيا إجراء مزيد من المشاورات بهدف التوصل إلى موقف مشترك بهذا الصدد، وقد حظي المقترح الروسي بتأييد كل من الصين وموزامبيق.

وبموجب نظام القيود الحالي المفروض على مالي، قد تشمل قائمة العقوبات الأفراد والكيانات المسؤولة عن "الأعمال أو التدابير التي تشكل تهديدا للسلام أو الأمن أو الاستقرار في مالي"، بما في ذلك المشاركة في الأعمال العدائية المتعلقة بانتهاك اتفاق السلام لعام 2015، وعرقلة تنفيذه، والتدخل في تقديم المساعدة الإنسانية للسكان، والتورط في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجنيد الأطفال في صفوف المسلحين.

المصدر: RT