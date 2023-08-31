سياسي فرنسي: النزاع الأوكراني يفيد الولايات المتحدة

اعتبر السياسي والكاتب الفرنسي لوك فيري أن النزاع في أوكرانيا مفيد بالنسبة للولايات المتحدة، فيما تشهد أوروبا خلافات كثيرة.

وقال فيري، الذي كان وزيرا لشؤون الشباب والتعليم الوطني والأبحاث العلمية في 2002 – 2004، في مقال له في صحيفة "لوفيغارو"، إن "الولايات المتحدة تحقق فوائد كبيرة، إذ أنها تبني محطات ذرية في بولندا وتبيع مقاتلات "إف 35" لألمانيا والقمح من الغرب الأوسط والنفط الصخري لباقي العالم".

وتابع قائلا إن "النزاع يسمح لبايدن بإنقاذ الانتخابات التمهيدية وإنعاش الناتو الذي أكد ماكرون موته الدماغي مؤخرا، وبأن يطرح نفسه كزعيم لا بديل له للعالم الحر، وهو في السنة الـ 81 من العمر".

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وأشار فيري إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من الوضع الراهن، قائلا إنه "غرق في خلافاته ويتستر بوهم الوحدة الزائفة، حيث لا تتمسك بولندا وفرنسا بالنهج الواحد، ناهيك عن دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي الذي قوضه التضخم، والذي يتابع الناتو بشكل أحمق، بات غير قادر على عرض خطة للسلام".

واعتبر السياسي الفرنسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي "يتمتع بدعم شعبه أكثر مما كان في أي وقت مضى"، تمكن من "توحيد العديد من الدول مثل الصين والهند وكوريا الشمالية وإيران وأكثر من 20 دولة إفريقية".

المصدر: تاس