 
مباشر

بوريل يعتبر المفاوضات حول أوكرانيا غير ممكنة في الظروف الراهنة

أخبار العالم

بوريل يعتبر المفاوضات حول أوكرانيا غير ممكنة في الظروف الراهنة
Globallookpress Mateo Lanzuela/Keystone Press Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vyg6

أعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه لا يعتبر المفاوضات حول أوكرانيا ممكنة في الظروف الراهنة.

وقال في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "تعتقدون أن ذلك ممكن الآن عندما تسقط الصواريخ على كييف ويموت الأشخاص في شوارع المدن الأوكرانية؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك".

إقرأ المزيد
وزراء الدفاع والخارجية للاتحاد الأوروبي يناقشون الضمانات الأمنية لكييف
وزراء الدفاع والخارجية للاتحاد الأوروبي يناقشون الضمانات الأمنية لكييف

وفي معرض حديثه عن المساعدات لأوكرانيا، قال بوريل إن "هناك دائما إمكانية لفعل أكثر وأسرع"، لكنه دعا لأخذ بعين الاعتبار الجهود التي قد بذل الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أكدت مرارا أنها على استعداد لمفاوضات سلام مع أوكرانيا، لكن ذلك يبدو أمرا مستحيلا في ظل موقف القيادة الأوكرانية الرافض للتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا