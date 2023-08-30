بوريل يعتبر المفاوضات حول أوكرانيا غير ممكنة في الظروف الراهنة

أعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه لا يعتبر المفاوضات حول أوكرانيا ممكنة في الظروف الراهنة.

وقال في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "تعتقدون أن ذلك ممكن الآن عندما تسقط الصواريخ على كييف ويموت الأشخاص في شوارع المدن الأوكرانية؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك".

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وفي معرض حديثه عن المساعدات لأوكرانيا، قال بوريل إن "هناك دائما إمكانية لفعل أكثر وأسرع"، لكنه دعا لأخذ بعين الاعتبار الجهود التي قد بذل الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أكدت مرارا أنها على استعداد لمفاوضات سلام مع أوكرانيا، لكن ذلك يبدو أمرا مستحيلا في ظل موقف القيادة الأوكرانية الرافض للتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها.

المصدر: نوفوستي