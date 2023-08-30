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مسيّرة أوكرانية تستهدف مركزا للأطفال في زابوروجيه كان من المفترض أن يتواجد فيه 80 طفلا

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مسيّرة أوكرانية تستهدف مركزا للأطفال في زابوروجيه كان من المفترض أن يتواجد فيه 80 طفلا
Sputnik
صورة أرشيفية
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تعرضت دار فنون الأطفال في مدينة كامينكا-دنيبروفسكايا بمقاطعة زابوروجيه لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة وكان من المفترض أن يتواجد فيها حوالي 80 طفلا.

وقالت مديرة الدار لاريسا ستيلماشوك إن الأطفال كانوا في طريقهم إلى الدار من شبه جزيرة القرم حيث كانوا في مخيم صيفي على متن 4 باصات، وكان مكان التوقف هو ساحة الدار التي تعرضت للاستهداف حيث كان من المفترض أن يكون هناك "حوالي 60 إلى 80 طفلا".

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وأكدت أنه لو وصل الأطفال إلى مكان الحادث قبل ذلك بقليل، لكان من الممكن أن يتعرضوا للاستهداف.

وكثف نظام كييف من هجماته الإرهابية على منشآت مدنية على الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: RT

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