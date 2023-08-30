هاكرز يهاجمون بنوكا تشيكية ويطالبون بوقف الدعم لأوكرانيا

أفادت وسائل الإعلام التشيكية بأن مجموعة هاكرز، يقال إنها موالية لروسيا، هاجمت 5 بنوك تشيكية يوم الأربعاء، وطالبت بوقف تقديم الدعم لأوكرانيا.

ونقلت وكالة CTK التشيكية نقلا عن الإدارة الوطنية للأمن السيبراني والمعلوماتي والخبراء من شركة Pricewaterhouse Coopers أن 5 بنوك واجهت مشاكل فنية على إثر تعرضها لهجوم DDoS، تعطلت بنتيجته بعض الخدمات.

وتعرض موقع بورصة براغ للأوراق المالية لهجوم أيضا.

وحسب معطيات السلطات التشيكية، فإن الهاكرز كانوا من مجموعة تسمى NoName057 (16)، وطالبوا المؤسسات المالية التشيكية بوقف تقديم الدعم لأوكرانيا.

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وقالت المتحدثة باسم الإدارة الوطنية التشيكية للأمن السيبراني والمعلوماتي، إيفا رايليخوفا، إن الإدارة تقدم كل المساعدات الممكنة للمؤسسات المالية التي تعرضت للهجوم.

وطمأن خبير الأمن السيبراني في شركة Pricewaterhouse Coopers، ماريك نييدلي، زبائن البنوك، مؤكدا على سلامة ودائعهم ومشيرا إلى أن الحديث يدور عن تعطل بعض الخدمات فقط مؤقتا.

المصدر: نوفوستي