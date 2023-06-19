هاكرز يشلون بنك الاستثمار الأوروبي ويهددون المؤسسات المالية الغربية

أكدت مجموعة Killnet للقرصنة السيبرانية أنها نجحت في مهاجمة بنك الاستثمار الأوروبي، وهو مؤسسة إقراض مهمة في الاتحاد الأوروبي.

وقال أحد أفراد المجموعة: "بنك الاستثمار الأوروبي هو ضحيتنا الأولى. لقد أصيب الهيكل الداخلي للشبكة بالشلل نتيجة للبرمجيات الخبيثة".

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وأشار إلى أن Killnet ليست الوحيدة التي نفذت الهجوم، لكن قراصنة من مجموعة Anonymous Sudan قد شاركوا فيه أيضا، كما أكد أن "البنك بأكمله ووظائفه لن تعمل لمدة 10 أيام على الأقل".

وتابع: "بدأت حملة واسعة النطاق من الهجمات على الهيكل المالي للغرب. وبدأنا مع هذا البنك"، كما شدد على أنهم سيهاجمون يوميا "مواقع جديدة وسيكثفونها لاحقا".

واعترف البنك من خلال حسابه على "تويتر" بوقوعه ضحية للهجوم، حيث أورد أن: "نواجه حاليا هجوما إلكترونيا يؤثر على عمل مواقعنا ونحن نسعى للتعامل مع الحادث".

We are currently facing a cyber attack which affects the availability of https://t.co/P3qatt3Uz5 and https://t.co/bGl0aO1Gwl. We are responding to the incident. — European Investment Bank (@EIB) June 19, 2023

وذكرت قناة RTL Nieuws الهولندية أن ثلاث مجموعات "هاكرز"، يُزعم أنها "مرتبطة بروسيا"، هددت بشن هجوم إلكتروني على البنوك الأوروبية.

وأشارت القناة الهولندية أيضا إلى أن الهاكرز ينتمون لمجموعات "Anonymous Sudan" و"REvil" و"Killnet".

وجاءت هذه التهديدات على شكل رسالة تم نشرها من قبل متسللين، حيث ورد فيها أن الهجوم الذي ينوون تنفيذه على البنوك الأوروبية هو "رد على إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة".

المصدر: RT+gazeta.ru