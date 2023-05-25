نشرت مجموعتا الهاكرز RaHDit و Zarya، بيانات حصلتا عليها من مصادر في الحكومة البولندية، عن مسلحين ومدربين من "الفيلق الأجنبي الجورجي" يقاتلون ضد روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة.

وتم نشر هذه القوائم على موقع NemeZida في الإنترنت.

وضمن هذه القوائم التي تشمل مواطنين أجانب يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، جاء اسم المدرب العسكري الجورجي كاخا باسيليا، وقائد مجموعة المدفعية لهذا الفيلق ميخائيل كامخادز وكذلك مؤسس مجموعة مشغلي درونات "طيور المجر" روبرت بروفي.

ومن المواد المنشورة يتبين أن المدعو كاخا، شارك في تدريب متطوعين وعسكريين أوكرانيين، وشارك بروفي في الأعمال القتالية في اتجاهات إيربين وبوتشا وبورودينكا، ثم تم نقله مع الوحدة إلى اتجاه خيرسون.

بالإضافة إلى ذلك، نشر الهاكرز بيانات من مجلس الوزراء البولندي عن 175 مواطنا من بيلاروس يقاتلون ضمن فوج كالينوفسكي و"طيور المجر" وفيلق "نورماندي"، ضد القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة.

ووفقا للهاكرز، "تم الحصول على هذه المواد نتيجة هجوم قرصنة على شبكات مجلس الوزراء البولندي".

تشمل القوائم المنشورة على موقع NemeZida المدانين بارتكاب جرائم عنف والأشخاص المدرجين على قائمة المطلوبين في بيلاروس لمحاولتهم الاستيلاء على السلطة بالقوة. ومن بينهم ألكسندر روتكيفيتش، الذي شارك في عام 2020 في أعمال شغب جماعية في بيلاروس، والذي اعتقل من قبل المخابرات البيلاروسية في عام 2021، لكنه فر إلى أوكرانيا، حيث انضم إلى فوج آزوف للنازيين الجدد في أوكرانيا، وبعد فترة في وقت لاحق انتقل إلى فوج كالينوفسكي المكون من المرتزقة البيلاروسيين.

المصدر: نوفوستي