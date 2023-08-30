نائب روسي: جميع محاولات قوات كييف لتنفيذ عمليات إنزال بحري في القرم ستفشل

أكد ميخائيل شيريميت، النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، بأن محاولات قوات كييف لتنفيذ إنزال بحري في شبه الجزيرة محكوم عليها بالفشل، وسيتم القضاء عليها بشدة.

وقال شيريميت: "هدف المخربين الأوكرانيين هو ساحل شبه جزيرة القرم، والمهمة الرئيسية للعدو ليست القتال، ولكن ببساطة زرع الذعر والهروب. لكنهم حصلوا على ما يستحقونه".

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وأضاف: "سنستمر في إحباط محاولات القوات الأوكرانية تنفيذ عمليات إنزال بحري في شبه جزيرة القرم، وسيتم القضاء على العدو".

وأكد أن الغرض من مثل هذه الطلعات البحرية للعدو هو "الدعاية لنظام زيلينسكي".

وشدد على أن "أي محاولات للاعتداء على شبه جزيرة القرم ستعرض العدو لخطر مميت. وسنواجه المجرمين والإرهابيين في كل مكان، في البر والبحر. دعوهم لا ينسوا أن العقاب ينتظرهم في كل مكان".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن تدمير طائرة روسية لـ 4 زوارق عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، كانت تحمل على متنها مجموعات من قوات الإنزال.

وفي 22 أغسطس أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير زورقين أوكرانيين في البحر الأسود، أحدهما بالقرب من المنشآت لإنتاج الغاز، والثانية شرقي جزيرة زمييني (جزيرة الأفاعي).

وصرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك في وقت سابق بأن الدول الغربية تؤيد الضربات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.

المصدر: RT