أردوغان: الأضرار السلبية للأزمة في أوكرانيا تطال الاقتصاد والسياسة الخارجية وكل المجالات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة يوم الأربعاء، إن الأضرار السلبية للأزمة في أوكرانيا تطال الاقتصاد والسياسة الخارجية وكل المجالات.

وأضاف أردوغان خلال حفل تخرج فوج عسكري بجامعة الدفاع الوطني التركية، أن التضخم حول العالم بات الأسوأ على الإطلاق.

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وأكد الرئيس التركي أن بلاده من أكثر الدول المستعدة لهذه التغيرات والأزمات التي يعيشها العالم.

وتطرق في كلمته إلى الصناعة الحربية التركية، حيث قال "الكل في الشرق والغرب بات يقبل ويدرك التغير الكبير الذي حصل في قوة الجيش التركي والصناعات الدفاعية التركية".

وتابع أردوغان قائلا "إن الصناعات الدفاعية التركية باتت أسطورة عالمية مهمة".

ومضى قائلا: "نأمل أن نصل قريبا إلى النقطة التي سنبيع فيها أنظمة الدفاع الجوي الوطنية التركية لأولئك الذين لا يبيعوننا أنظمة الدفاع الجوي بتقديم أعذار كاذبة.. ونأمل أن نرى طائرتنا القتالية المحلية "KAAN" تقلع قبل نهاية هذا العام.

هذا، وصرح بأن تركيا ضاعفت قوّة جيشها خلال السنوات الحادية والعشرين الأخيرة، مشيرا إلى أنه بات واضحا للجميع أنه لا يمكن البقاء دون جيش قوي وأنه أمر لا يمكن التخلي عنه أو التهاون فيه.

المصدر: RT