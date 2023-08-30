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شويغو يكلف شركات الدفاع الروسية بزيادة إنتاج وسائل الكشف الرادارية

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شويغو يكلف شركات الدفاع الروسية بزيادة إنتاج وسائل الكشف الرادارية
Sputnik
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، كلف شركات الدفاع بزيادة إنتاج وسائل الكشف الرادارية المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "طرح وزير الدفاع الروسي مهمة لزيادة إنتاج وإصلاح وسائل الكشف الرادارية المستخدمة لصالح إجراء العملية العسكرية الخاصة".

من جهته قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن روسيا تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة بكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية لقواتها المسلحة.

المصدر: تاس

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