صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن روسيا تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة بكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية لقواتها المسلحة.

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وكتب مدفيديف في صفحته على "تلغرام": "إننا نزود أنفسنا بكل أنواع الأسلحة، و بكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية للقوات المسلحة. هكذا يعمل مجمعنا الصناعي العسكري. وتعمل ورشاته في 3 نوبات. وستنتج أكبر عدد ممكن من الأسلحة لحماية وطننا بشكل فعال".

وأشار إلى أن "العدو يحسب باستمرار وبشكل مؤلم كم وما بقي لدينا" من الدبابات والقذائف والصواريخ وأشياء أخرى.

وتابع: "إنه أمر مفهوم أن دعاية العدو تعيش وفقا لقوانينها الخاصة. لكن ليس ذلك فقط، فإن مثل هذا الحساب يتفق بالكامل مع منطق وجود دولة بانديرا، إذ أنها - في نهاية المطاف - دولة طفيلية وتتلقى الغذاء "من جسد" أصحابها وتعيش على حسابهم. وإذا لم تكن هناك إمدادات أسلحة، سينتهي كل شيء بسرعة بالنسبة لنظام بانديرا. ستموت الطفيليات".

المصدر: نوفوستي