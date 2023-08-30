الخارجية الروسية: سنرد بشكل صارم في حالة عدم إصدار تأشيرات أمريكية للصحفيين الروس

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، واشنطن من رد صارم في حالة عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس لتغطية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبتمبر المقبل.

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "إننا مضطرون مرة أخرى للتذكير أن هناك إساءة استخدام واضحة للامتياز الذي تتمتع به الولايات المتحدة لاستضافة مقر المنظمة، والتلاعب الفادح بالتأشيرات لممارسة الضغط على دول أخرى، حيث تحدد الإدارة (الأمريكية) بشكل تعسفي تقريبا من يحق له المشاركة في الفعاليات الأممية ومن لا يحق... في حالة تكرار الوضع حول عدم إصدار تأشيرات لصحفيينا، لن يبقى ذلك دون رد فعل صارم".

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، سابقا، أن روسيا جاهزة لأي تطور للأحداث فيما يخص إصدار تأشيرات أمريكية لأعضاء الوفد الروسي والصحفيين للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد هناك حتى الآن أي إشارات إلى احتمال وقوع أي فشل في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي