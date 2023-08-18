لافروف يترأس الوفد الروسي إلى الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن الكرملين أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيترأس الوفد الروسي إلى أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصادق الرئيس الروسي اليوم الجمعة على قائمة أعضاء الوفد الروسي الذي سيضم نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ورئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين، ومندوب روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي.

تجدر الإشارة إلى أن الكرملين أعلن في يوليو الماضي، أن بوتين لا يخطط للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمعة في سبتمبر.

المصدر: RT