إيران: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 14 عنصرا

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأبعاء، عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 14 عنصرا.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تحديد الخلية في عدة محافظات، والقبض على 14 عنصرا منها، وضبط 43 قنبلة قوية جاهزة للانفجار.

وأضافت أنه "بعد مواصلة عمليات البحث الاستخباراتي والأمني بالتعاون مع استخبارات الحرس الثوري وقيادة الأمن الداخلي، تم تحديد خلايا تخريبية أخرى تابعة لنفس الشبكة الإرهابية وتوجيه ضربة لها في 4 محافظات أخرى في البلاد".

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن إلقاء القبض على عناصر تابعين لخلية إرهابية، كانت تنوي تفجير قبر قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

ونشرت الوزارة فيديو للحظة اعتقال عناصر الخلية، مبينة أنه "كان بحوزة العناصر 43 قنبلة مجهزة لتنفيذ عمليات تخريبية خلال مراسم العزاء في شهر محرم من بينها تفجير مقبرة قاسم سليماني".

وأفادت بأن "قادة الشبكة الإرهابية يقيمون في هولندا والدنمارك".

المصدر: وكالة تسينم