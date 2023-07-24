إيران.. اعتقال "خلية إرهابية" كانت تنوي تفجير قبر قاسم سليماني (فيديو)

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن إلقاء القبض على عناصر تابعين لخلية إرهابية، كانت تنوي تفجير قبر قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

ونشرت الوزارة فيديو للحظة اعتقال عناصر الخلية، مبينة أنه "كان بحوزة العناصر 43 قنبلة مجهزة لتنفيذ عمليات تخريبية خلال مراسم العزاء في شهر محرم من بينها تفجير مقبرة قاسم سليماني".

وأفادت الوزارة بأن "قادة الشبكة الإرهابية يقيمون في هولندا والدنمارك".

المصدر: RT