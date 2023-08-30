الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعتي بريانسك وكالوغا الحدوديتين

أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك وأخرى في مقاطعة كالوغا الحدوديتين مع أوكرانيا.

وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إسقاط مسيرة أوكرانية جديدة دون وقوع إصابات.

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إلى ذلك أسقطت الدفاعات الروسية 6 مسيرات في وقت سابق من اليوم في المقاطعة.

كما أعلن حاكم مقاطعة كالوغا جنوب غربي روسيا إسقاط مسيرة (طائرة) على أراضي منطقة دزيرجينسكي دون وقوع إصابات، لتصبح الثالثة التي تسقطها الدفاعات خلال اليوم في المقاطعة.

ويكثف نظام كييف من هجماته الإرهابية على منشآت مدنية على الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: RT