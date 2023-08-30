حاكم مقاطعة بريانسك: إحباط محاولة مسيرتين أوكرانيتين مهاجمة برج التلفزيون

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك في روسيا، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأربعاء، بإحباط محاولة مسيرتين أوكرانيتين مهاجمة برج التلفزيون في مدينة بريانسك.

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وكتب بوغوماز في صفحته على "تلغرام": "أحبطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجوما آخر للإرهابيين الأوكرانيين. حاولت مسيرتان مهاجمة برج التلفزيون. توجد هناك إصابات وأضرار. تم إطفاء الحريق في موقع إسقاط الطائرات بدون طيار المحطمة".

وتابع أن فرق الإنقاط والطوارئ تعمل حاليا في مكان الحادث.

المصدر: تاس