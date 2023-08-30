 
مباشر

حاكم مقاطعة بريانسك: إحباط محاولة مسيرتين أوكرانيتين مهاجمة برج التلفزيون

أخبار العالم

حاكم مقاطعة بريانسك: إحباط محاولة مسيرتين أوكرانيتين مهاجمة برج التلفزيون
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vy99

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك في روسيا، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأربعاء، بإحباط محاولة مسيرتين أوكرانيتين مهاجمة برج التلفزيون في مدينة بريانسك.

إقرأ المزيد
هجوم أوكراني مكثف بالمسيرات على عدد من المناطق الروسية
هجوم أوكراني مكثف بالمسيرات على عدد من المناطق الروسية

وكتب بوغوماز في صفحته على "تلغرام": "أحبطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجوما آخر للإرهابيين الأوكرانيين. حاولت مسيرتان مهاجمة برج التلفزيون. توجد هناك إصابات وأضرار. تم إطفاء الحريق في موقع إسقاط الطائرات بدون طيار المحطمة".

وتابع أن فرق الإنقاط والطوارئ تعمل حاليا في مكان الحادث.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا