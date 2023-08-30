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ناريشكين: العملية العسكرية الخاصة هي رد على عدوان الناتو ضد روسيا

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ناريشكين: العملية العسكرية الخاصة هي رد على عدوان الناتو ضد روسيا
Sputnik
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين
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وصف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها رد حاسم على عدوان حلف الناتو ضد روسيا.

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وقال ناريشكين في مراسم افتتاح معرض مكرس لعدوان الناتو ضد يوغوسلافيا في دار المجتمع التاريخي الروسي في موسكو، اليوم الأربعاء: "إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي رد حاسم على عدوان الناتو ضد بلدنا".

كما شدد على أن حلف الناتو لم يتعلم أي دروس مما فعله سابقا. وأوضح: "لم يتعلم المنظمون الخارجيون لجريمة الحرب هذه (عدوان الناتو ضد يوغوسلافيا)، أي درس أخلاقي مما فعلوه".

المصدر: تاس

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