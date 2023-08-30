ناريشكين: العملية العسكرية الخاصة هي رد على عدوان الناتو ضد روسيا

وصف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها رد حاسم على عدوان حلف الناتو ضد روسيا.

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وقال ناريشكين في مراسم افتتاح معرض مكرس لعدوان الناتو ضد يوغوسلافيا في دار المجتمع التاريخي الروسي في موسكو، اليوم الأربعاء: "إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي رد حاسم على عدوان الناتو ضد بلدنا".

كما شدد على أن حلف الناتو لم يتعلم أي دروس مما فعله سابقا. وأوضح: "لم يتعلم المنظمون الخارجيون لجريمة الحرب هذه (عدوان الناتو ضد يوغوسلافيا)، أي درس أخلاقي مما فعلوه".

المصدر: تاس