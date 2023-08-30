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بوتين يهنئ نظيره البيلاروسي بعيد ميلاده

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بوتين يهنئ نظيره البيلاروسي بعيد ميلاده
Sputnik
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعيد ميلاده الـ69.

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بوتين يهنئ لوكاشينكو
بوتين يهنئ لوكاشينكو

وجاء في برقية تهنئة وجهها بوتين للوكاشينكو وتم نشرها في موقع الكرملين: "السيد ألكسندر غريغوريفيتش المحترم، أهنئك بصدق بمناسبة عيد ميلادك. كنتم تعملون على مدى سنوات طويلة بلا أي كلل من أجل مصلحة الشعب البيلاروسي الشقيق، وتنتهجون خطا ثابتا يهدف إلى التنمية الشاملة للعلاقات الودية بين بلدينا. إنني أقدر بصدق التفاهم المتبادل القائم بيننا".

وأضاف بوتين: "أنا متأكد من أننا سنتمكن من خلال الجهود المشتركة من التغلب على أي صعوبات وضمان مواصلة توسيع التعاون الروسي البيلاروسي متعدد الأوجه، بما في ذلك في إطار الدولة الاتحادية".

وتمنى الرئيس بوتين لنظيره البيلاروسي الصحة والسعادة والرفاهية والنجاح في منصبه.

المصدر: نوفوستي

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