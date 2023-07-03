بوتين يهنئ لوكاشينكو

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد استقلال جمهورية بيلاروس.

وجاء في برقية التهنئة التي نشرت اليوم الاثنين على موقع الكرملين على الإنترنت: "تبقى أواصر الصداقة الأخوية والمساعدة المتبادلة، التي توطدت خلال سنوات الحرب القاسية، تشكل الأساس الموثوق لعلاقات التحالف الروسية البيلاروسية".

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وأضاف الرئيس بوتين التهنئة: "وتم تأكيد كل ذلك بشكل كامل اليوم عندما تواجه روسيا وبيلاروس معا، تهديدات وتحديات خارجية في غاية الجدية".

ويشار إلى أن بيلاروس تحتفل في 3 يوليو من كل عام، بعيد استقلالها (يوم الجمهورية).

في يوم 3 يوليو عام 1944 تم تحرير مدينة مينسك عاصمة بيلاروس من الغزاة النازيين.

المصدر: تاس