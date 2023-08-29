 
مباشر

ترامب يؤكد أنه ليس مهددا بالسجن

أخبار العالم

ترامب يؤكد أنه ليس مهددا بالسجن
Globallookpress White House
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vy7q

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه ليس مهددا بالسجن، على الرغم من أنه الآن متهم في 4 قضايا جنائية.

وقال ردا على سؤال حول تهديده بالسجن في مقابلة مع المذيع غلين بيك: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث على الإطلاق. كل حالة من هذه الحالات هي عملية خداع".

إقرأ المزيد
ترامب: تحديد موعد محاكمتي في مارس تدخل انتخابي في معركة 2024
ترامب: تحديد موعد محاكمتي في مارس تدخل انتخابي في معركة 2024

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه يلاحق قضائيا من قبل "أشخاص سيئين ومرضى".

وأشار أيضا إلى أن عدد مؤيديه أصبح الآن "أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى".

وأظهر استطلاع لآراء الأمريكيين في شهر أغسطس الجاري أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن، على الرغم من الاتهامات التي يواجهها ترامب في قضية "التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات".

ويأتي ذلك على خلفية توجيه الاتهامات الجنائية لترامب في 4 قضايا مختلفة، كانت آخرها قضية "التآمر لغرض إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية" في ولاية جورجيا عام 2020.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا