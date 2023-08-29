قائد شرطة لندن: لن نسمح بدعم المثليين أثناء الخدمة

ذكرت جريدة "تلغراف" نقلا عن قائد شرطة لندن مارك رولي أنه لن يسمح لضباط الشرطة بالتعبير عن دعمهم لحركة "حياة السود مهمة" BLM ومجتمع LGBT.

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وشدد رولي على أنه لن يتسامح مع ركوع ضباط الشرطة أمام نشطاء "حياة السود مهمة" أو حمل أعلام قوس قزح، وشارات تدعم المبادرات البيئية أثناء الخدمة. كما أكد قائد الشرطة على ضرورة التزام الحياد في تنفيذ القانون، في الوقت نفسه، سيكون بإمكان الشرطة تثبيت بعض الشارات تخليدا لذكرى من ماتوا في الحروب، وارتداء أساور مؤسسة مساعدة الأبطال Help for Heroes الخيرية، التي تجمع أموالا لدعم العسكريين والمحاربين القدامى وعائلاتهم.

وكان من المعروف في وقت سابق أن جيش المملكة المتحدة قرر استبدال الرتب التقليدية "الرماة" و"الحراس" بخيارات أكثر حيادية بين الجنسين بسبب أجندة مجتمع مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا LGBT. ووفقا لقيادة القوات المسلحة البريطانية فإن هذه الأسماء تبدو "ذكورية" للغاية.

المصدر: تلغراف