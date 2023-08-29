محكمة باكستانية تعلق الحكم الصادر بحق عمران خان وتأمر بالإفراج عنه

علقت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان وأمرت بالإفراج عنه، مع إبقاء قرار منعه من العمل السياسي.

أوقفت المحكمة العليا الباكستانية حكم السجن الصادر بحق خان لإدانته بالكسب غير المشروع، بحسب ما أعلن حزبه، على الرغم من أنه لا يزال يواجه سلسلة من القضايا الأخرى أمام المحكمة.

وقال متحدث باسم "حركة الإنصاف" الباكستانية، الحزب الذي يتزعمه خان إن المحكمة العليا في إسلام آباد ألغت قرار محكمة أدنى درجة بسجنه لمدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.

وأوقفت السلطات الباكستانية نجم الكريكت السابق في عطلة بداية شهر أغسطس الحالي بعد إدانته في واحدة من أكثر من 200 قضية يواجهها منذ إبعاده عن الحكم في أبريل 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة.

وقد أوقف في سجن يعود إلى الحقبة الاستعمارية، على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد.

المصدر: "أ ف ب" + RT