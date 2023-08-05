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باكستان.. الحكم بالسجن 3 سنوات على عمران خان بتهم فساد

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باكستان.. الحكم بالسجن 3 سنوات على عمران خان بتهم فساد
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أفاد التلفزيون الباكستاني بالحكم غيابيّا بالسجن ثلاث سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد إدانته اليوم السبت ببيع هدايا تلقاها أثناء ولايته.

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وأضاف التلفزيون الباكستاني: "أعلن القاضي همايون ديلوار إثبات ضلوع خان في ممارسات فساد"، فيما لم يحضر خان الجلسة، وأمر القاضي باعتقاله.

في غضون ذلك، قالت الشرطة الباكستانية إنها ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق في لاهور.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في هذه القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات مطلع نوفمبر.

المصدر: أ ف ب

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