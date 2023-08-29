بريطانيا بصدد هدم فندق بات معروفا بأنه مكان مرتبط ببريكست

طلب من أحد المتبرعين الكبار لحزب المحافظين البريطاني هدم فندقه حيث وقع رئيس الوزراء ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على اتفاق مرتبط بـ"بريكست".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن فندق "فيرمونت ويندسور بارك" في سوريندر أرورا، استضاف في فبراير رئيس الوزراء ورئيس المفوضية الأوروبية لتوقيع اتفاق "إطار وندسور" الذي يتم بموجبه التخلي عن "قانون إيرلندا الشمالية".

وأوضحت أنه طلب من المتبرع الملياردير سانجاي أوروا هدم الفندق بالكامل أو جزء منه بعد إضافة جناح إضافي وتوسيع المبنى دون الحصول على إذن تخطيط.

وفقا للتقارير، أمام قطب الفنادق ومؤسس ورئيس Arora Group مهلة حتى أكتوبر لاستئناف قرار مجلس منطقة رونيميد.

ووجد المجلس أن تطوير الفندق كان له "تأثير ضار على الحزام الأخضر"، وإذا تم الاعتراض عليه، فقد ينتهي الأمر بالاستئناف في نهاية المطاف إلى وزير الإسكان مايكل غوف.

كما تم رفض تصريح أرورا بالتخطيط لبناء خمسة بيوت شجر (عرزال) فاخرة في موقع قريب، وقد يضطر إلى إزالتها.

والفندق الذي تبلغ الإقامة فيه لليلة واحدة أكثر من 400 جنيه إسترليني، ظهر في خلفية الصورة التي جمعت سوناك وفون دير لاين، بعد توقيع الاتفاق.

Prime Minister Rishi Sunak welcomes European Commission president Ursula von der Leyen at the Fairmont Windsor Park hotel in Englefield Green, Windsor, Berkshire, ahead of a meeting to discuss a "range of complex challenges" around the Brexit treaty. pic.twitter.com/bV87cuBvmO — Aaron Chown (@aaronchown) February 27, 2023

المصدر: "الإندبندنت"