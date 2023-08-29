أول رحلة جوية مباشرة على الإطلاق بين السعودية وإسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن طائرة بديلة تابعة لشركة طيران سيشل انطلقت من دبي لنقل 128 راكبا إسرائيليا، بعدما حطت طائرة كانت تقلهم أمس في جدة السعودية إثر عطل تقني.

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وستكون هذه أول رحلة مباشرة على الإطلاق لطائرة ركاب من مدينة سعودية إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها على تواصل مع ركاب الطائرة ومع شركة الطيران ومع الأطراف المعنية في المنظومة الإسرائيلية من أجل وضع حد سريع للحادث.

ومساء أمس الاثنين، أعلنت شركة "طيران سيشل" هبوط طائرة تابعة لها كانت متجهة إلى تل أبيب في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، بسبب اكتشاف عطل فني بالطائرة.

وقالت إن الركاب سيقضون الليل في أحد فنادق السعودية، وفي وقت لاحق، غادرت طائرة بديلة تابعة للشرطة نفسها لإعادة الركاب إلى إسرائيل.

وبحسب الشركة، كان هناك 128 إسرائيليا على متن الطائرة، وهي من طراز إيرباص 320، واضطرت للهبوط بسبب خلل في نظامها الكهربائي.

وهبطت الطائرة في جدة بعد حوالي أربع ساعات من انطلاقها جزر سيشل- أي حوالي ساعة ونصف قبل الهبوط المخطط له في إسرائيل.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن مطار جدة تم تحديده مسبقا كمطار بديل لمسارات الطيران إلى إسرائيل، وتمت الموافقة على الهبوط هناك في حالات الطوارئ للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل التي تمر عبر الأجواء السعودية.

وأضافت الصحيفة: "مع ذلك، ينبغي التأكيد على أن هذا ليس "هبوطا اضطراريا" حقيقيا، ولم يعلن الطيارون حالة الطوارئ أيضا. وبحسب شركة الطيران فإن "جميع الركاب بخير".

وقال مسؤولو وزارة الخارجية في تل أبيب إن "الإسرائيليين يعاملون بلطف شديد في جدة"، وفق الصحيفة.

المصدر: سبوتنيك