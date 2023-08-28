بيان لمجلس النواب الليبي بعد جلسة طارئة لبحث لقاء المنقوش مع كوهين

طالب مجلس النواب الليبيـ في بيان، عقب جلسته الطارئة على خلفية لقاء وزيرة خارجية ليبيا المقالة نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين بالتحقيق مع حكومة اعبد الحميد لدبيبة .

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان المجلس:

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نحيي كل أبناء الشعب الليبي الذين خرجوا في أغلب الشوارع الليبية رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة كان صائبا ونطالب التحقيق معها من قبل النائب العام بانتحال الصفة والفساد والتواصل مع الكيان الصهيوني.

الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب هي الشرعية بعد فشل كل المحاولات مع حكومة الوحدة الوطنية.

تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة من أجل تشكيل حكومة جديدة مصغرة بالتعاون مع البعثة الأممية تعمل على تنفيذ الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

توصية لجنة "6+"6 بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لكل من ثبت تورطه في اللقاء مع أي طرف من الكيان الصهيوني.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع المنقوش.

وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

وقالت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أقال المنقوش من منصبها كوزيرة للخارجية.

المصدر: RT