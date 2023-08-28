إسرائيل تؤكد عدم وقوفها خلف "تسريب" معلومات عن لقاء وزير خارجيتها بنظيرته الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين عدم وقوفها أو الوزير شخصيا خلف "تسريب" معلومات عن اللقاء بين إيلي كوهين ونظيرته الليبية الموقوفة عن العمل احتياطيا.

يأتي ذلك، بينما قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" اليوم، إن اللقاء بين وزيري خارجية إسرائيل إيلي كوهين وليبيا نجلاء المنقوش الذي عقد في إيطاليا الأسبوع الفائت، تم الاتفاق عليه مسبقا.

ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن اللقاء استمر أكثر من ساعة، وقد تم الاتفاق عليه مسبقا "على أعلى المستويات" في ليبيا.

وكانت الخارجية الإسرائيلية كشفت عن لقاء جمع كوهين بالمنقوش واصفة اللقاء بالتاريخي، كخطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا.

إلى ذلك أفاد مراسل RT في ليبيا، بأن الوزيرة المنقوش، غادرت طرابلس متجهة إلى تركيا، بعدما أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، قرارا بوقفها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق على خلفية لقائها كوهين.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت الصحيفة بأن إسرائيل وليبيا أجرتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

المصدر: RT+ وكالات